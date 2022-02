“Trovo veramente deprecabile la foto di Ornella Muti con un ciondolo di foglie di marijuana in bella vista. Quando una persona famosa si espone così manda al macero anni di lotta alla droga e fa malissimo alle nuove generazioni”. Lo dice dj Aniceto all’Adnkronos, commentando l’immagine postata su Instagram della Muti che, insieme alla figlia Naike Rivelli, esibisce un ciondolo con una foglia di marijuana. L’attrice, che si accinge a cocondurre la prima serata del Festival di Sanremo, lo scorso settembre ha lanciato l’’Ornella Muti Hemp Club’, un’associazione no profit per l’uso della cannabis a scopo terapeutico, e commercializza prodotti derivati dalla pianta.

“Dopo un messaggio così deleterio e superficiale – prosegue il dj anti sballo – la Rai, visto che la paghiamo tutti noi, dovrebbe vietare alla Muti l’ingresso a Sanremo. È veramente inopportuno vedere la signora Muti al Festival, si dovrebbe scusare e finora non l’ha fatto. Ricordiamo sempre che la vendita della marijuana è vietata in Italia e che la droga, qualunque essa sia, ha due figlie: la sofferenza e la morte”.