Dj Aniceto: "Bene Piantedosi, i rave party sono da radere al suolo"

“Sono favorevole alle azioni intraprese dal ministro dell’Interno, Piantedosi: sono stato sempre contro i rave party, incontri completamente anarchici dove circola droga e c’è l’illegalità più assoluta. Dirò di più: sono per radere al suolo i rave party!”. Non usa mezzi termini Dj Aniceto, intervistato dall’AdnKronos, nell’appoggiare le norme sui rave party elaborate dal Viminale, dopo che gli emendamenti presentati dall’opposizione sono stati respinti dalla maggioranza di governo.

Per Dj Aniceto, “sono luoghi dove si incentivano comportamenti illegali e totalmente anarchici, delle isole cosiddette ‘libertarie’ che in realtà sono soltanto ‘irregolari’, illegali; e per ciò stesso non dovrebbero esistere, anche per evitare rischi sanitari e manifestazioni violente. In passato mi hanno anche invitato a qualche rave party ma io non ho mai partecipato: non voglio essere il juke box di un possibile funerale di ragazzi”.

Dj Aniceto sottolinea “la necessità di mettere dei paletti chiari, anche alle libertà, che non possono essere senza confini se si vuole evitare che l’illegalità prenda il sopravvento e certi comportamenti prevalgano e si radichino, specie in Italia, visto che negli altri Paesi, Francia in testa, ci sono restrizioni ancora più forti. Servirebbe una legge identica in tutta Europa, per evitare queste trasmigrazioni nel nostro Paese di gente che non sta bene con il cervello…”.

(di Enzo Bonaiuto)