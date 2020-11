La prima puntata dello show Dinner With The D’Amelios ha scatenato una polemica online perché la star di TikTok, Dixie D’Amelio, ha reagito in malo modo al piatto cucinato dallo chef di famiglia: una paella con le lumache.

Dopo averne assaggiata una, Dixie ha avuto un conato di vomito ed è scappata in giardino a rimettere. Il tutto è successo davanti allo chef.

Questo ha scatenato una polemica e sono volate parole come “mancanza di rispetto”, per questo motivo Dixie D’Amelio ha deciso di rispondere.

“La mia famiglia ed io lavoriamo con lo chef Aaron May da due mesi e abbiamo creato una fantastica amicizia. Prima di andare avanti, sono grata per ogni singola persona che mi segue e per ogni singola persona che lavora con me perché sono grata di tutte le opportunità che ho. Il mio team sa che vomito un sacco. Rimetto davanti all’odore, al pensiero e al sapore di qualcosa. Io amo il nostro chef e non gli mancherei mai di rispetto“

Ecco il video che in 24 ore ha superato 10 milioni di visualizzazioni.



Sulla vicenda è intervenuto lo stesso chef che alle telecamere The Hollywood Fix:

“Dixie e Charli sono fantastiche, le adoro. Si trattava di una serata all’insegna del divertimento. Non mi sono sentito ferito in alcun modo. Non mi aspettavo che le piacessero le mie lumache. Ho pensato sarebbe stato divertente vedere la loro reazione e così è stato. È stata tutta una mia idea. Conosco le ragazza e la loro famiglia da moto tempo. Sapevo che Dixie avrebbe provato a mangiarne una, è davvero coraggiosa e non ha paura di niente. Sapevo anche che molto probabilmente non le sarebbe piaciuto”.

FONTE | VeryInutilPeople