Dixie D’Amelio in America è una vera e propria “imprenditrice di successo” e intervistata da Zach Sang ha confessato di avere anche lei alcuni profili Instagram fake con cui spiare in incognito le persone.

“La scorsa notte mi sono messa a cercare una persona su Instagram, non avevo idea di chi fosse, ma l’ho trovata in dieci minuti” – si legge su Webboh – “Una ragazza a caso, l’ho vista e sapevo di una persona che aveva passato del tempo con lei. E con il mio account segreto ho guardato le sue storie. Era molto carina volevo scoprire chi fosse, ha tipo 1000 followers su Instagram, erano le quattro, non ho iniziato a seguirla perché non volevo disturbarla. Volevo solo sapere chi fosse”.

E ancora:

“Mi capita che quando sono in una relazione, e sarà successo anche a voi che vi chiedete “chi è questo, chi è quello, chi è il suo ex?” e in un attimo scopri tutto di quella persona. Non sono propriamente una persona gelosa. Ma io alla fine scopro tutto. […] Ho due account fake, uno i miei follower già l’hanno scoperto, mentre l’altro è ancora segreto. Lo uso per stalkerare le persone o per seguire le pagine di gossip. Sto giocando ad un gioco pericoloso, lo so, a volte ho paura che mi parta un like”.

E sulle pagine di gossip che trattano argomenti di TikTok, Dixie D’Amelio, tutt’ora fidanzata con Noah Beck, ha risposto:

“Non ci passo più tanto tempo, una volta ne ero ossessionata. Volevo capire cosa si diceva di me, cosa si diceva su quello che facevo e che dicevo. Una volta rispondevo a certe pagine, soprattutto quando non ricevevo odio gratuito. Ma adesso che non lo sto più facendo mi sento comunque molto meno stressata”.