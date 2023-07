Dixan Power Caps Classico, Detersivo Lavatrice in Capsule, 2 x 34 lavaggi

Dixan presenta le nuove Dixan Powercaps, il detersivo per lavatrice predosato ottimale con Tecnologia Pulito Profondo che entra in profondità nelle fibre, rimuovendo anche le più piccole particelle di sporco per un bucato impeccabile. Dixan Powercaps, detersivo lavatrice in capsule, con la sua formula ancora più concentrata, dona ai tuoi capi extra brillantezza e fino a 30 giorni di freschezza. Inoltre, grazie alla loro confezione con il 50% di plastica riciclata, contribuiscono ad un mondo più sostenibile. Confezione risparmio da 2×34 capsule, per un totale di 68 lavaggi. Caratteristiche del prodotto: Efficacia pulente e rimozione delle macchie già a 30 gradi. Consumi d’acqua ridotti grazie alla sua formula altamente concentrata. Confezione 100% riciclabile e composta da 50% di plastica riciclata.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 26,8 x 20 x 19,6 cm; 1,26 KgProduttore ‏ : ‎ HenkelASIN ‏ : ‎ B0BT57FP6FNumero modello articolo ‏ : ‎ 8015500651371Paese di origine ‏ : ‎ Ungheria

Efficaci già a bassa temperatura; le Dixan Power Caps sono efficaci già a partire dai 30°.

Per un mondo più sostenibile; confezione 100% riutilizzabile, basta separare la carta dalla plastica; non vi è rischio di sprecare detersivo, grazie alla formula pre-dosata; azione pulente attiva già a 30°; ridotto consumo di acqua grazie alla formula ancora più concentrata; contiene 50% di plastica riciclata.

Come utilizzarle? Le Dixan Power Caps vanno inserite direttamente nel cestello della lavatrice prima dei panni sporchi; così facendo, durante il ciclo di pulizia, le tre camere liquide del prodotto possono sciogliersi completamente a contatto con l’acqua, liberando la loro azione pulente.

Per un bucato Pulito & Igienizzato: fidati di Dixan Pulito Profondo.

25,08€