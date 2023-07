Dixan Classico Pulito Profondo, Detersivo Lavatrice polvere per eliminare le macchie ostinate, formato da 60 lavaggi

Dixan Classico Pulito Profondo detersivo lavatrice in polvere penetra in profondità nelle fibre, rimuovendo anche le macchie più ostinate. Grazie alla sua formula rivoluzionaria, Dixan Classico dona ai tessuti una brillantezza senza pari, evitando il loro ingrigimento lavaggio dopo lavaggio; contiene sbiancanti ottici per rendere brillanti i tuoi capi bianchi senza candeggiare. Regala ai tuoi capi una piacevole e prolungata sensazione di freschezza. Il detersivo in polvere per lavatrice Dixan Classico è particolarmente indicato per lavaggi a elevate temperature; proprio per questo è preferibile utilizzarlo per pulire lenzuola e asciugamani che hanno bisogno di lavaggi a 60 gradi per essere igienizzati; in più non dovrai temere che i tessuti si rovinino perché l’azione pulente della polvere per lavatrice risulta comunque delicata e allo stesso tempo potente contro le macchie più ostinate; per un bucato perfetto, affidati a un classico della pulizia: il detersivo in polvere per lavatrice Dixan. Dixan Classico Pulito Profondo detersivo lavatrice in polvere, confezione risparmio da 60 lavaggi.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 32,4 x 25 x 9,8 cm; 3,55 KgProduttore ‏ : ‎ HenkelASIN ‏ : ‎ B0BT55J3ZWNumero modello articolo ‏ : ‎ 8015100577569Paese di origine ‏ : ‎ Italia

Grazie alla sua formula rivoluzionaria, Dixan Classico dona ai tessuti una brillantezza senza pari, evitando il loro ingrigimento lavaggio dopo lavaggio; contiene sbiancanti ottici per rendere brillanti i tuoi capi bianchi senza candeggiare

Regala ai tuoi capi una piacevole e prolungata sensazione di freschezza

Il detersivo in polvere per lavatrice Dixan Classico è particolarmente indicato per lavaggi a elevate temperature; proprio per questo è preferibile utilizzarlo per pulire lenzuola e asciugamani che hanno bisogno di lavaggi a 60 gradi per essere igienizzati; in più non dovrai temere che i tessuti si rovinino perché l’azione pulente della polvere per lavatrice risulta comunque delicata e allo stesso tempo potente contro le macchie più ostinate; per un bucato perfetto, affidati a un classico della pulizia: il detersivo in polvere per lavatrice Dixan

Dixan Classico Pulito Profondo detersivo lavatrice in polvere, confezione risparmio da 60 lavaggi