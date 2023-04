Dixan Classico, Detersivo Lavatrice Liquido, Tecnologia Pulito Profondo, profumazione classica, confezione da 19 Lavaggi

Dixan Classico detersivo liquido lavatrice. Il nuovo Dixan pulito profondo è efficace anche contro le macchie più ostinate. La sua nuova formula penetra in profondità nelle fibre, rimuovendo anche le più piccole particelle di sporco per un risultato impeccabile. Protegge i tessuti dalla formazione dei pallini e dona al tuo bucato tutta la freschezza del Dixan che ami. Confezione da 19 lavaggi profumazione classica. Caratteristiche di Dixan detersivo liquido lavatrice:

– Penetra in profondità nelle fibre, rimuovendo anche le macchie più ostinate

– Grazie alla sua formula rivoluzionaria dona ai tessuti una brillantezza senza pari, evitando il loro ingrigimento lavaggio dopo lavaggio

– Regala ai tuoi capi una piacevole e prolungata sensazione di freschezza

– Potente sullo sporco, ma delicato sui tessuti

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 73 x 138 x 303 cm; 0.95 grammiProduttore ‏ : ‎ Henkel IT (Detergenza)ASIN ‏ : ‎ B07D2B3FHSNumero modello articolo ‏ : ‎ 066277Paese di origine ‏ : ‎ Italia

La cura della tua famiglia comincia con la giusta igiene; per un bucato pulito e igienizzato fidati di Dixan con tecnologia Pulito Profondo

Dixan Liquido si attiva anche a basse temperature (20 gradi) permettendoti di rispettare i tuoi capi

Dixan Liquido ti offre un profumo intenso e di lunga durata per il tuo bucato e su tutti i tuoi capi; dona ai tessuti ai tessuti brillantezza, evitando il loro ingrigimento, anche lavaggio dopo lavaggio

Detersivo liquido per lavatrice, profumazione classica; confezione da 20 lavaggi .