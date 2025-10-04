Divulgazione tecnologica in Italia: sfide e opportunità

Raccontare la continua evoluzione della tecnologia è complesso, così come comprenderne i cambiamenti. In questo contesto, il ruolo di divulgatori e divulgatrici si fa sempre più cruciale.

Durante il talk “Come ti spiego la tecnologia” al WIRED Next Fest di Rovereto, Fjona Cakalli, tech reporter, e Lucia Cenetiempo, esperta di intelligenza artificiale generativa, hanno discusso della necessità di rendere la tecnologia comprensibile e accessibile a tutti, specialmente in un momento storico in cui influisce su ogni aspetto della vita quotidiana. Spesso, però, manca una comprensione profonda di cosa rappresenti realmente la tecnologia.

Cakalli ha condiviso la sua esperienza, sottolineando che, come divulgatori, hanno il vantaggio di confrontarsi ogni giorno con chi vive e crea tecnologia. Tuttavia, è fondamentale avere consapevolezza degli strumenti, anche quelli quotidiani come gli smartphone, per comprenderne appieno il potenziale.

Cenetiempo ha messo in evidenza l’importanza di un uso critico e consapevole dell’intelligenza artificiale, specialmente considerando che, nonostante le sue potenzialità, esiste in Italia una certa paura e resistenza verso di essa. Ha anche sottolineato come molte aziende investano nell’IA senza una strategia chiara, un approccio rischioso.

Il talk ha affrontato anche il tema della parità di genere nel settore tecnologico, ancora molto sbilanciato verso una presenza maschile. Entrambe le relatrici hanno evidenziato l’urgenza di abbattere stereotipi e ostacoli che ostacolano l’ingresso e la crescita professionale delle donne nel settore tech. Cakalli ha affermato l’importanza del riconoscimento del merito femminile, mentre Cenetiempo ha invitato a costruire un ambiente più inclusivo, libero da modelli culturali obsoleti.