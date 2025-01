Divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez: Accordo Milionario e Dettagli sul Mantenimento

È stato raggiunto l’accordo di divorzio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez, segnando la conclusione del loro rapporto dopo la rinnovata unione avvenuta quasi vent’anni dopo la loro prima separazione. La domanda di divorzio era stata presentata da Lopez cinque mesi fa, e il processo si è rivelato complesso a causa del patrimonio ingente da dividere, che include una villa dal valore di 61 milioni di dollari e quote in una società di produzione.

Dopo un matrimonio durato solo pochi mesi, Lopez ha parlato di “differenze inconciliabili” in merito alla loro relazione. Secondo quanto stabilito nell’accordo, entrambi i coniugi manterranno i guadagni ottenuti individualmente durante il matrimonio e non dovranno pagarsi alcun mantenimento.

Affleck ha partecipato alla fondazione dell’Artists Equity, una società di produzione di successo che ha creato insieme a Matt Damon. Nell’ambito dell’accordo di divorzio, l’attore si è impegnato a sollevare Lopez da qualsiasi responsabilità legata a questa società, compresi debiti e questioni fiscali.

Per quanto riguarda la villa di Los Angeles, che i due avevano acquistato insieme, anche in questo caso è stato trovato un accordo, ma i dettagli rimangono riservati. La villa è attualmente in vendita, ma non ci sono ancora offerte per l’acquisto.

Non sembra che Affleck e Lopez avessero un accordo prematrimoniale, il che ha reso il processo di divisione dei beni più lungo. Una volta ufficializzato il divorzio, previsto per il 20 febbraio, Lopez ripristinerà il suo nome originale, eliminando il cognome Affleck.

Il percorso della loro relazione è stato segnato da alti e bassi: inizialmente si erano innamorati nei primi anni 2000, ma la pressione mediatica aveva contribuito alla loro separazione. La coppia ha tentato di ricostruire il loro legame, ma la brevità del matrimonio dimostra che le sfide emotive e pratiche si sono rivelate troppo difficili da superare. Con la conclusione di questa storia d’amore, Affleck e Lopez si preparano ora a intraprendere strade separate, ognuno con le proprie conquiste e identità.