Divorzio per Britney Spears e Sam Asghari: “Sono separati, ecco i motivi”

Non c’è pace per la principessa del pop, dopo 13 anni passati nella prigione della conservatorship, le folli teorie del complotto che la vorrebbero morta o clonata, le accuse dell’ex marito (che mantiene dal 2007), un aborto, adesso pare che sia anche in crisi con Sam Asghari. Secondo quello che ha appena rivelato in esclusiva TMZ, Britney Spears e il marito starebbero per chiedere il divorzio. Stando al racconto del noto sito di gossip alla base della separazione ci sarebbero continue litigate, una crisi che va avanti da inizio anno e anche accuse di tradimenti.

Divorzio per Britney e Sam: “Litigate furiose, rapporto non recuperabile”.

“Britney Spears e suo marito, Sam Asghari , si sono separati dopo una discussione ferocissima che coinvolge anche accuse di tradimento. Fonti molto affidabili ci hanno confermato che è tutto vero. Circa una settimana fa, Sam ha affrontato Britney per delle voci che erano circolate. I due hanno discusso in maniera molto forte. Le nostre fonti dicono che Sam ha lasciato la loro casa e ora vive in un posto tutto suo. Come ha affermato una fonte, “È solo una questione di tempo prima che Sam chieda il divorzio”. Sebbene i documenti per il divorzio non siano stati ancora presentati, ci viene detto che dovrebbe accadere molto presto. Il divorzio per i due è inevitabile. Tra i due ci sono stati problemi profondi. La crisi andava avanti da mesi e adesso è scoppiata del tutto. Sam non dormiva più a casa, e ci è stato detto che Britney si è scagliata contro di lui in più occasioni, le liti si sono fatte sempre più accese. Le fonti ci dicono che il rapporto non è più recuperabile. No nonostante tutto Sam potrebbe comunque restare dalla parte di Britney agli occhi dei media, visto che l’ha difesa per diversi anni, ma il matrimonio è davvero finito adesso”.

Britney Spears and Sam Asghari are divorcing, TMZ reports. pic.twitter.com/36SxXFaUAG — Pop Crave (@PopCrave) August 16, 2023

