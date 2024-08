Divorzio di Ben e Jennifer: i due motivi che hanno portato alla rottura

Martedì scorso Jennifer Lopez ha depositato i documenti per la richiesta di divorzio da Ben Affleck. Da mesi circolavano rumor sulla crisi dei Bennifer, con annesse teorie e ipotesi che avevano portato a liti furiose e alla rottura dei due divi. Adesso una fonte vicina a JLo ha rivelato che alla base di questa rottura ci sarebbe il caratteraccio dell’attore di Gone Girl L’amore bugiardo.

Quando lei ha detto ‘ok basta finiamola’, lui non ha lottato per farle cambiare idea. È molto delusa e triste, Ben non le ha dato alcun segno di voler continuare il loro matrimonio. Adesso lei deve solo pensare a sé stessa e a riprendersi. Però sa bene che se il matrimonio è finito è perché il carattere di lui era peggiorato moltissimo”.

“Lei ha fatto di tutto per mandare avanti la relazione. Ma lui era sempre più egoista, scontroso, impossibile da accontentare la maggior parte delle volte. Era diventato impossibile stargli accanto e tutti noi lo abbiamo visto. Gli amici stessi pensano che lui sia egoista e spesso negativo come persona. Lei cercava costantemente di sollevargli il morale, di tirarlo su. Per diverso tempo lei ha tenuto duro, ma era diventato impossibile.

Non solo il brutto carattere di Ben, alla base del divorzio pare ci sia anche l’ossessione di JLo per la fama, l’amore dei fan e per i social. Questa è la versione che un insider (pro Ben) ha dato ieri al Daili Mail.

“Non ascoltate le frottole che dicono in giro, io ho visto tutto. Lei era ossessionata dalla fama, dai fan, dall’adulazione del suo pubblico e aveva perso il contatto con la realtà, lui cercava di riportarla alla realtà. Ben era contrario anche al documentario The Greatest Love Story Never Told, così come il suo progetto This Is Me… Now. Infatti sono stati due flop per i quali è stata molto criticata. Inoltre lei era fissata con i social. Tornando insieme, lui le ha detto ‘ascolta, una delle cose che non voglio è una relazione sui social media’. Poi ha capito che non era una cosa giusta da chiedere. È un po’ come se uno sposasse un capitano di navi e dicesse, ‘Beh, non voglio avere a che fare con l’acqua’. Così ha imparato a darle dei consigli e a scendere a compromessi. Ma lei non ha mai ceduto di un millimetro”.

Jennifer Lopez filed for divorce from Ben Affleck today, August 20th, on the second anniversary of their wedding ceremony in Georgia.

She listed their date of separation as April 26. pic.twitter.com/8NlsJoSezo

— Pop Base (@PopBase) August 20, 2024