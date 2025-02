Divorzio dei genitori e rischio di ictus in età avanzata: c’è un legame?

Uno studio pubblicato su PLOS One ha rivelato una correlazione tra il divorzio dei genitori durante l’infanzia e un aumento del rischio di ictus nella terza età. I dati analizzati riguardano oltre 13.200 americani sopra i 65 anni, mostrando che coloro che avevano vissuto il divorzio dei genitori avevano un’incidenza di ictus superiore del 61% rispetto a chi aveva una famiglia stabile. Pur considerando variabili come fumo, sedentarietà e salute mentale, la connessione tra divorzio e ictus rimane significativa.

Gli esperti avanzano l’ipotesi che lo stress cronico vissuto durante l’infanzia possa influenzare la salute a lungo termine. Il divorzio può generare insicurezze e instabilità emotive nei bambini, attivando meccanismi fisiologici di stress e aumentando i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress. L’esposizione prolungata al cortisolo può alterare aree cerebrali legate alla regolazione delle emozioni, rendendo l’individuo più vulnerabile a disturbi dell’umore in età adulta e contribuendo a infiammazioni croniche, un noto fattore di rischio per malattie cardiovascolari, incluso l’ictus.

Inoltre, la salute mentale dei figli di genitori divorziati è messa a rischio, con un aumento dell’ansia e della depressione, a loro volta associati a un maggior rischio di ictus. Questi fattori biologici e comportamentali, uniti allo stress infantile, possono predisporre a stili di vita poco salutari.

Tuttavia, è importante notare che lo studio non stabilisce una chiara relazione di causa-effetto e richiede ulteriori ricerche per esplorare a fondo le variabili in gioco. Queste scoperte sollevano interrogativi sulla necessità di considerare la storia familiare nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.