Il Divino Otelma ha pubblicato (e poi subito rimosso) una storia su Instagram che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Sarà lui uno dei nuovi concorrenti che dalle prossime settimane entreranno al Grande Fratello Vip.

La notizia dell’allungamento (il reality non terminerà più a metà dicembre, ma a metà febbraio) ha costretto gli autori a chiamare altri vipponi per rinvigorire un po’ il cast. Fra loro anche Marco Belelli, noto ai più per essere il Divino Otelma.

Nella storia pubblicata da Otelma si vede infatti un occhio, una casa e la scritta “quasi pronti” perché si sa, il Divino parla col plurale maiestatis.

Il Divino Otelma in passato è volato due volte in Honduras. La prima per partecipare alla nona edizione de L’Isola dei Famosi (dove dette dell’astuto tricheco a Valeria Marini), la seconda come guest star dell’ultima annata condotta da Alessia Marcuzzi. Quell’esperienza tuttavia fu relativamente breve perché costretto al ritiro dopo che Francesca Cipriani lo spinse contro un palo di legno.

Ed indovinate chi ritroverà nella casa? Proprio lei.

Un nome AZZECCATISSIMO. Bravissimi tutti.

Divino Otelma ha querelato Francesca Cipriani dopo la spinta a L’Isola dei Famosi