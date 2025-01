Divieto TikTok: La Corte Suprema degli Stati Uniti dal 19 gennaio 2025

La saga di TikTok e del governo degli Stati Uniti sta per giungere a una conclusione imminente. Il noto social network si trova in una situazione critica: entro il 19 gennaio 2025, TikTok dovrà essere venduto o fronteggiare un divieto totale negli Stati Uniti. Questa incertezza ha spinto alcuni utenti a cercare nuove piattaforme, come RedNote, in attesa di un possibile blocco.

L’ultima chance per TikTok di evitare il divieto era legata a un ricorso presentato alla Corte Suprema, la più alta giurisdizione americana. Tuttavia, la Corte ha confermato la validità della legge voluta dal governo, obbligando TikTok a trovare un acquirente o a lasciare il mercato americano entro la data stabilita. Il 20 gennaio 2025, Donald Trump riprenderà ufficialmente la presidenza. Sebbene inizialmente fosse favorevole al bando della piattaforma, Trump ha recentemente cambiato idea, promettendo di salvare TikTok. Questa intenzione è stata ribadita il 17 gennaio dopo una conversazione con Xi Jinping, presidente della Cina. Resta da vedere se TikTok deciderà di sfidare il provvedimento contando sulle promesse di Trump. Analogamente, anche Apple e Google, che dovrebbero rimuovere TikTok dai loro store il 19 gennaio, potrebbero valutare di ignorare la legge se prevedessero un intervento positivo dal nuovo presidente.

Un’ipotesi che emerge è la possibile vendita di TikTok a Elon Musk. Recentemente, Bloomberg ha riportato rumor riguardo negoziati tra Musk e il governo cinese per un’acquisizione d’emergenza. Tuttavia, ByteDance, la società madre di TikTok, ha categoricamente smentito tali voci, e il Wall Street Journal ha confermato che ByteDance non era coinvolta in discussioni del genere.

Nei prossimi giorni, il destino di TikTok negli Stati Uniti dovrebbe chiarirsi. La piattaforma si trova di fronte a decisioni cruciale che potrebbero influenzarne il futuro non solo nel mercato americano, ma su scala globale. L’attenzione è alta mentre la situazione evolve, con potenziali sviluppi che potrebbero rimodellare il panorama dei social network.