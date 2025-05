Divieto: Leggi Regionali Incostituzionali e loro Conseguenze

La Corte costituzionale ha dichiarato oggi l’illegittimità dell’articolo 1 della legge della Regione Campania numero 16 del 2024, per violazione dell’articolo 122 della Costituzione riguardante il divieto del terzo mandato consecutivo per i presidenti di giunta regionale. Questo principio, considerato fondamentale per le regioni a statuto ordinario, è stato stabilito come una scelta legislativa per bilanciare i poteri nella governance regionale.

Secondo la Corte, il divieto del terzo mandato è un principio che non richiede l’espressa adozione da parte delle leggi regionali e ha una valenza intrinseca che si applica automaticamente, pur lasciando spazio a regolamentazioni locali. Il legislatore statale ha infatti legato l’applicazione di questo principio alla legislazione regionale che disciplina le elezioni del Presidente della Giunta.

Nella Regione Campania, il divieto è entrato in vigore con la legge numero 4 del 2009. L’articolo contestato ha introdotto una deroga che permette a un presidente uscente, già al secondo mandato, di essere rieletto, violando dunque il principio fondamentale.

Inoltre, la Corte ha specificato che il mancato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri contro precedenti leggi regionali simili non influisce sulla sua valutazione della legittimità costituzionale, sottolineando che eventuali irregolarità possono essere sollevate tramite vie legali.

