Divieto Imposto dal Garante in Italia

DeepSeek ha generato panico nel mercato azionario a fine gennaio, con significative perdite per miliardari come Larry Ellison e Jensen Huang, che hanno visto diminuire il loro patrimonio netto di quasi 28 e 21 miliardi di dollari, rispettivamente. Gli indici di riferimento sono stati colpiti, con lo S&P 500 in calo dell’1,5% e il Nasdaq del 3,4% il 27 gennaio. Nvidia ha subito una flessione del 17%, perdendo 589 miliardi di dollari in valore, un record negativo. Anche Broadcom e TSMC hanno registrato perdite significative.

DeepSeek, un innovativo player cinese nell’ambito dell’intelligenza artificiale, ha guadagnato popolarità negli Stati Uniti, sollevando interrogativi sulla competitività rispetto ai prodotti occidentali. Questo ha portato esperti a riflettere su come le aziende occidentali continuino a investire in tecnologie AI nonostante esistano alternative più competive come DeepSeek.

In risposta a preoccupazioni riguardanti la privacy, l’Italia ha imposto un divieto immediato sull’applicazione, citando problemi nella gestione dei dati personali. La rimozione dell’app dai principali store è stata una risposta a spiegazioni ritenute insufficienti. Il governo italiano si impegna così a proteggere i diritti dei cittadini in materia di privacy digitale.

Proprio come TikTok, DeepSeek si trova a fronteggiare la questione della fiducia degli utenti, specialmente riguardo alla trasparenza nella raccolta dei dati. Le ripercussioni legali e politiche, come il divieto italiano, potrebbero limitare la crescita dell’app, rendendo incerto il suo futuro. Pertanto, la capacità di DeepSeek di affrontare le questioni legate alla privacy sarà cruciale per il suo successo a lungo termine.