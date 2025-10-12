Divieto esperimenti sugli animali in Svizzera: conseguenze

Il divieto di condurre esperimenti sugli animali in Svizzera potrebbe avere ripercussioni negative sulla ricerca scientifica, sulla salute pubblica e sulla formazione professionale. Questa posizione è stata espressa dal Consiglio svizzero, il quale avverte che tale divieto ostacolerebbe i progressi in ambito medico e scientifico. Senza la possibilità di utilizzare modelli animali, molti studi potrebbero subire ritardi o risultare impossibili da completare. Inoltre, la formazione di studenti e giovani ricercatori ne risentirebbe, poiché gli esperimenti su animali sono spesso parte del curriculum in vari settori scientifici. Così, il Consiglio sollecita una rivalutazione della proposta di divieto, sottolineando l’importanza del bilanciamento tra il benessere animale e le necessità della ricerca.