Divieto di importazione pellicce: una svolta per gli animali in Svizzera

In Svizzera, si sta discutendo l’importazione di pellicce provenienti da animali maltrattati. La Camera dei Nazionali ha approvato un controprogetto per vietare l’importazione di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali, con un voto di 183 a 9.

L’esecutivo ha evidenziato che l’iniziativa proposta dall’associazione “Alliance Animale Suisse” presenta problematiche legate al diritto commerciale, in quanto si basa su norme nazionali e non internazionali. La Costituzione, secondo il governo, non è il luogo appropriato per stabilire un divieto così specifico, che dovrebbe essere normato in una legge.

Il concetto di “sofferenze inflitte agli animali”, presente nel controprogetto, si ispira ai principi dell’Organizzazione mondiale della sanità animale. Per queste ragioni, il governo ha raccomandato di rifiutare l’iniziativa a favore del controprogetto.

Alcuni parlamentari hanno evidenziato la contraddizione di tollerare il maltrattamento degli animali al di fuori dei confini svizzeri. Kilian Baumann ha proposto di richiedere certificati d’importazione dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) invece di certificati internazionali, poiché i secondi permetterebbero l’importazione di prodotti che potrebbero non rispettare standard di benessere animale.

Il certificato svizzero sarà necessario per garantire che le pellicce importate non derivino da allevamenti che infliggono sofferenze. La Confederazione effettuerà controlli per assicurarsi che i prodotti siano conformi. Se approvato dal Consiglio degli Stati, i rivenditori dovranno dimostrare che i prodotti di pellicceria non sono stati ottenuti con metodi crudeli. Le sanzioni saranno applicate per combattere il commercio illegale.