Divieto di fertilizzanti a Nicotera, agricoltori in allerta

Cresce la preoccupazione tra sindacati e associazioni di categoria, che stanno intraprendendo iniziative per coinvolgere le autorità regionali e il prefetto di Vibo.

Il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, ha emesso un’ordinanza che vieta l’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari contenenti azoto e fosforo. Questo divieto si estende per mille metri da entrambi i lati di corsi d’acqua, canali e fossi nel territorio comunale. L’obiettivo del sindaco è prevenire il fenomeno dell’eutrofizzazione, noto come “mare verde”, causato dall’eccesso di tali sostanze in agricoltura.

Tuttavia, questa misura ha scatenato la protesta dell’opposizione, che la considera dannosa e penalizzante per le aziende agricole, definendola tardiva poiché basata su dati obsoleti. Gli agricoltori locali si sono detti immediatamente preoccupati. Enzo Comerci, portavoce di “Opposizione Civica”, ha sottolineato come tutte le colture, compresi orti e giardini, siano costrette a rinunciare alla concimazione, con preoccupanti ripercussioni sulla produttività e redditibilità.

Comerci ha citato tra le aziende più colpite la “Fattoria della Piana” e la vitivinicola “Casa Comerci”, entrambe con un’importante reputazione nel settore. Ha messo in guardia sulle gravi conseguenze per le aziende olivicole e agrumarie se l’ordinanza non verrà revocata.

Sindacati e associazioni locali stanno avviando forme di protesta, esprimendo una forte richiesta di ritiro dell’ordinanza. Comerci ha comunicato di aver inviato una nota al prefetto di Vibo Valentia e all’assessore regionale alle Politiche agricole per sensibilizzare le autorità sulla questione.