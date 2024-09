Divieto d’accesso alla Camera per Maria Rosaria Boccia dopo il caso Sangiuliano e i video

Il caso Sangiuliano, apparentemente chiuso con le dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, presenta ancora sviluppi interessanti. La Commissione sicurezza della Camera dei Deputati ha deciso di sospendere i permessi d’accesso di Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice coinvolta nel controverso episodio, a causa della registrazione non autorizzata di video all’interno del Palazzo. Utilizzando occhiali smart, la Boccia ha filmato corridoi e stanze interne, pubblicando poi il materiale sui social media.

La decisione della Commissione è stata presa in seguito alla violazione del regolamento della Camera, che vieta simili riprese senza approvazione e al di fuori degli spazi consentiti per la stampa. La Commissione, presieduta da Sergio Costa, sottolinea che la misura è motivata dalla necessità di tutelare “la sicurezza dell’istituzione Camera”. È importante notare che la sanzione inflitta alla Boccia è severa; la sospensione è senza scadenza e rivedibile solo tramite una nuova deliberazione del comitato.

Ad aggravare la situazione, il presidente Costa ha evidenziato che le riprese hanno violato le prerogative parlamentari, interferendo con il diritto dei parlamentari a incontrare persone in modo riservato. I video sono stati girati in gran parte in assenza del ministro Sangiuliano, il quale è attualmente sotto indagine. Inoltre, è emerso che la Boccia accedeva all’edificio grazie alla complicità di alcuni deputati, che hanno inviato richieste formali affinché fosse lasciata entrare senza controlli.

La sospensione da Montecitorio rappresenta una reazione della Commissione che va oltre un semplice richiamo, evidenziando la serietà con cui vengono trattate le violazioni delle norme di sicurezza e riservatezza legislative. Gli sviluppi stessi sollevano interrogativi su come le istituzioni reagiscano a comportamenti che potrebbero compromettere la riservatezza e l’integrità delle attività governative. Nonostante le controversie circondate da questo caso, Maria Rosaria Boccia ha visto un aumento significativo dei suoi follower sui social media, un fenomeno da monitorare in quanto potrebbe influenzare la sua notorietà e le sue future opportunità commerciali.