Divieto canapa in Italia: la Corte Europea deciderà il destino

Il Consiglio di Stato ha deferito alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione della compatibilità del divieto italiano di commercializzazione delle infiorescenze di canapa con il diritto comunitario. Questo intervento è significativo per un settore che dà lavoro a circa 15.000 persone e genera un fatturato annuo di 500 milioni di euro, influenzato dal decreto sicurezza sostenuto dal vicepremier Matteo Salvini.

Il Governo italiano ha richiesto l’intervento del Consiglio di Stato contro le sentenze del Tar Lazio, che avevano messo in discussione un decreto che equipara le composizioni a base di cannabidiol (Cbd) a sostanze stupefacenti. Ora, si attende una pronuncia della Corte europea sulla legislazione, che vieta la produzione e il commercio di infiorescenze di canapa e dei suoi derivati, esaminando se tali norme violino il principio della libera circolazione delle merci nell’Unione europea.

Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la legislazione europea non distingue tra le diverse parti della pianta di canapa, e la questione principale è se le norme europee possano ostacolare una legislazione nazionale che vieti la coltivazione di varietà con un contenuto di Thc inferiore allo 0,2%. Inoltre, il divieto attuale comporta restrizioni per le importazioni e le esportazioni, che non possono essere giustificate da motivi di salute, considerando il basso livello di Thc.

Comparando la situazione con altri Paesi dell’Unione, il Consiglio di Stato ha suggerito che la normativa italiana potrebbe risultare incompatibile e quindi disapplicabile. L’associazione Canapa Sativa Italiana ha accolto con favore questa decisione, considerandola fondamentale per garantire certezza giuridica e protezione del mercato.