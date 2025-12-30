6.3 C
Roma
martedì – 30 Dicembre 2025
Animali

Divieto botti a Cremona

Da stranotizie
Divieto botti a Cremona

Il Comune di Cremona ha emesso un’ordinanza che vieta l’uso di artifici pirotecnici di libera vendita, come petardi e botti, nei luoghi pubblici e nelle aree private di pubblico passaggio durante la notte di San Silvestro e il giorno di Capodanno. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Andrea Virgilio e pubblicata all’Albo Pretorio. Il divieto si applica in particolare agli artifici con effetto scoppiettante, crepitante o fischiante.

L’ordinanza ribadisce il divieto di far esplodere fuochi d’artificio di libera vendita nel raggio di 200 metri dai luoghi più sensibili, come ospedali, case di cura e ricoveri pubblici di animali. Tuttavia, i divieti non si applicano ai giochi pirotecnici che hanno un effetto prevalentemente luminoso, come fontane, bengala e bacchette scintillanti.

Il Comune raccomanda la massima cautela ai proprietari di animali domestici, affinché vigilino e attivino misure per evitare che l’uso di giochi pirotecnici causi danni alle persone e agli animali stessi. Le violazioni alle norme stabilite dall’ordinanza possono essere sanzionate con una multa fino a 300 euro.

Il Comune di Cremona ha anche lanciato una campagna informativa dell’Associazione Lav contro i botti di Capodanno, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui rischi e disagi legati all’uso dei botti. La campagna sarà pubblicata su tutti i canali di informazione dell’Ente e mira a tutelare e rafforzare l’attenzione dei cittadini sul benessere delle persone fragili e sul benessere animale.

🐶🐱 Consiglio per i tuoi animali:
Su Robinson Pet Shop trovi alimenti, giochi e accessori di qualità per il benessere dei tuoi amici a quattro zampe.

🐾 Vai a Robinson Pet Shop
Articolo precedente
Vacanze estive in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Crisi umanitaria in Sudan

Orso M90: processo a Fugatti in Italia

Milano per bambini

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.