Divieto botti a Cremona

Il Comune di Cremona ha emesso un’ordinanza che vieta l’uso di artifici pirotecnici di libera vendita, come petardi e botti, nei luoghi pubblici e nelle aree private di pubblico passaggio durante la notte di San Silvestro e il giorno di Capodanno. L’ordinanza è stata firmata dal sindaco Andrea Virgilio e pubblicata all’Albo Pretorio. Il divieto si applica in particolare agli artifici con effetto scoppiettante, crepitante o fischiante.

L’ordinanza ribadisce il divieto di far esplodere fuochi d’artificio di libera vendita nel raggio di 200 metri dai luoghi più sensibili, come ospedali, case di cura e ricoveri pubblici di animali. Tuttavia, i divieti non si applicano ai giochi pirotecnici che hanno un effetto prevalentemente luminoso, come fontane, bengala e bacchette scintillanti.

Il Comune raccomanda la massima cautela ai proprietari di animali domestici, affinché vigilino e attivino misure per evitare che l’uso di giochi pirotecnici causi danni alle persone e agli animali stessi. Le violazioni alle norme stabilite dall’ordinanza possono essere sanzionate con una multa fino a 300 euro.

Il Comune di Cremona ha anche lanciato una campagna informativa dell’Associazione Lav contro i botti di Capodanno, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui rischi e disagi legati all’uso dei botti. La campagna sarà pubblicata su tutti i canali di informazione dell’Ente e mira a tutelare e rafforzare l’attenzione dei cittadini sul benessere delle persone fragili e sul benessere animale.