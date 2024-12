Diverso ma coeso. La sinistra è ideologica.

La coalizione di centrodestra, come descritto da Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, rappresenta un insieme di forze politiche diverse, ognuna con la propria identità e storia. Questo valore aggiunto è ciò che rende la coalizione forte e coesa, grazie alla volontà di trovare sintesi e punti di incontro. Meloni sottolinea che questa unità è sostenuta da una visione condivisa del mondo e da valori comuni, che hanno permesso di raggiungere risultati inaspettati negli ultimi due anni di governo, invertendo un declino che sembrava inesorabile per l’Italia.

La Meloni si impegna ad affrontare questioni difficili e spinose, sottolineando l’importanza di una politica audace e determinata, piuttosto che una mera gestione dell’ordinario. Riconosce che ci sia ancora molto da fare e che il cammino da percorrere rimanga lungo, ma esprime fiducia nel rafforzare ulteriormente il centrodestra, ringraziando figure chiave come Maurizio Lupi e altri membri dell’assemblea di Noi Moderati.

La premier rivendica l’impegno a realizzare le riforme attese da decenni e a contrastare le rendite di posizione, con l’obiettivo di liberare il potenziale delle migliori energie italiane. Meloni ribadisce la necessità di una strategia di sviluppo a lungo termine, sostenendo che solo il centrodestra ha la capacità di portare avanti questi obiettivi.

Inoltre, Meloni mette in evidenza la fiducia dei cittadini nel governo, sottolineando la concretezza come tratto distintivo del suo operato, in contrapposizione all’accusa di ideologia da parte della sinistra. I dati macroeconomici confermano una ripresa: la crescita del PIL e l’occupazione hanno raggiunto livelli record. La premier respinge le previsioni negative espresse in campagna elettorale dalla sinistra, dimostrando come queste siano state smentite dalla realtà.

Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, celebra l’ingresso di Noi Moderati nel Partito popolare europeo e invita a non scivolare in schermaglie di basso livello, sottolineando il compito della coalizione di allargare i confini del centrodestra. Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, assicura che il governo raggiungerà il 2027, nonostante le difficoltà politiche.