Diversamente Bistrot: inclusione e gusto a Udine

Il “Diversamente Bistrot” di Corte Savorgnan festeggia il suo primo anniversario. Questo locale, nato dall’intenzione di avviare una pasticceria, si è trasformato in un bistrot che rappresenta un importante punto di riferimento per l’inclusione lavorativa di persone con disabilità intellettiva e disturbi del neuro sviluppo, offrendo loro opportunità nel settore della ristorazione.

Per celebrare i 12 mesi di attività, l’associazione ANFFAS di Udine ha organizzato un evento che ha coinvolto tutti gli operatori del progetto, oltre ai partecipanti che contribuiscono attivamente al suo successo. Il bistrot si distingue non solo per la qualità dei servizi offerti, ma anche per l’atmosfera calorosa e accogliente, dove clienti e visitatori possono sentirsi come a casa, circondati da un entusiasmo contagioso.

Questo anniversario non rappresenta solo un traguardo, ma anche un’occasione per riflettere sull’importanza dell’inclusione e della valorizzazione delle capacità di tutti, sottolineando come il ristorante sia un modello di integrazione sociale e formativa.