Diventare mamma dopo un’embolia polmonare massiva

Un complesso intervento medico presso la Città della Salute e della Scienza di Torino ha salvato la vita a una donna di 26 anni e al suo nascituro. Alla 29ª settimana di gravidanza, la paziente è stata colpita da embolia polmonare massiva bilaterale, manifestando forte difficoltà respiratoria. Dopo un accesso al Pronto soccorso, è stata trasferita d’urgenza alla Rianimazione del DEA del presidio Molinette di Torino.

La TAC ha mostrato un’occlusione quasi totale delle arterie polmonari e l’ecocardiografia segni di scompenso cardiaco, rendendo necessario un intervento immediato. L’unica opzione terapeutica disponibile era la tromboaspirazione dell’arteria polmonare, un intervento mini-invasivo effettuato attraverso un catetere inserito nella vena femorale per rimuovere gli emboli presenti.

Un team multidisciplinare, composto da radiologi interventisti, cardiochirurghi, ginecologi, neonatologi e infermieri, ha collaborato per garantire la sicurezza della madre e del feto. L’intervento ha avuto successo, evitando gravi conseguenze per entrambi. Dopo 5 giorni di monitoraggio intensivo, si è deciso di procedere con il parto cesareo, considerato il rischio di recidiva tromboembolica.

L’anestesia generale è stata necessaria per il taglio cesareo, che ha portato alla nascita della bambina, assistita immediatamente dall’équipe di Neonatologia. La neonata, pur essendo prematura, era in buone condizioni e, dopo la stabilizzazione, è stata trasferita al reparto di Neonatologia del presidio Sant’Anna. Attualmente, la madre è stata dimessa e la neonata è seguita in Terapia Intensiva Neonatale. L’esito positivo di questo evento sanitario è frutto della sinergia delle competenze mediche coinvolte.