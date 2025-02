Diventare Led Zeppelin

Da domani, giovedì 27 febbraio, fino al 5 marzo, arriva nei cinema italiani “BECOMING LED ZEPPELIN”, il primo film autorizzato sulla leggendaria band. Il film ha debuttato all’estero in IMAX, registrando un incasso di 3 milioni di dollari in 16 paesi, e ha totalizzato 2,6 milioni negli Stati Uniti, segnando il miglior weekend di apertura per un’uscita musicale esclusiva in IMAX. La premiere a Los Angeles ha visto la presenza di diversi artisti famosi, tra cui Paul Stanley dei Kiss e Tom Morello dei Rage Against the Machine.

Diretto da Bernard MacMahon e co-sceneggiato da Allison McGourty, “BECOMING LED ZEPPELIN” esplora la storia creativa e musicale della band attraverso le loro stesse parole. Non è soltanto un documentario o un film concerto, ma un racconto intenso della storia del rock, accompagnato da filmati rari e inediti delle performance del gruppo. Questa esperienza viscerale porterà gli spettatori nei concerti dei primi tour, arricchita da commenti intimi della band, notoriamente riservata.

Il progetto ha affrontato sfide significative, poiché gran parte del materiale video del primo periodo della band era quasi inesistente. MacMahon e McGourty hanno intrapreso una ricerca globale per recuperare i materiali necessari. La storia dei Led Zeppelin, che da piccoli club britannici è esplosa fino a diventare la band numero uno al mondo nel 1970, è raccontata in un modo mai visto prima. “BECOMING LED ZEPPELIN” offre un’opportunità unica per immergersi nella musica che ha segnato un’epoca. Informazioni sulle sale sono disponibili su www.nexostudios.it/movie/becoming-led-zeppelin/.