Diventare LED ZEPPELIN: Il Primo Film Ufficiale sulla Band nelle Sale Italiane dal 27 Febbraio al 5 Marzo

“Becoming Led Zeppelin”, il primo film autorizzato sulla leggendaria band, ha debuttato in IMAX con record di incassi, raggiungendo 3 milioni di dollari in 16 paesi nel suo primo weekend. Negli Stati Uniti ha incassato 2,6 milioni di dollari, stabilendo il miglior weekend di apertura per un’uscita musicale in IMAX. Alla premiere di Los Angeles erano presenti artisti come Paul Stanley (Kiss), e Tom Morello (Rage Against the Machine). Il film sarà nelle sale italiane come evento speciale dal 27 febbraio al 5 marzo, tornando dopo il successo di “Celebration Day” del 2012, che attirò oltre 50.000 spettatori in Italia.

Diretto da Bernard MacMahon e co-sceneggiato da Allison McGourty, “Becoming Led Zeppelin” esplora la storia della band attraverso le loro parole. Non è solo un documentario o un film concerto, ma un racconto dell’epica rivoluzione rock. La band, formata da Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones e John Bonham, ha preso forma nel 1968 e nel 1970 è diventata la band numero uno al mondo. Il film include filmati rari delle performance dal vivo, offrendo un’esperienza immersiva che trasporta gli spettatori nei primi tour. Le interviste esclusive con i membri della band ne ampliano il racconto.

La realizzazione ha richiesto una sostanziale ricerca archivistica per trovare materiali originali, quasi inesistenti, del primo periodo della band. “Becoming Led Zeppelin” è prodotto da McGourty e Paradise Pictures, con un team di produzione d’eccezione. Un evento imperdibile per gli appassionati di musica, sarà distribuito in esclusiva da Nexo Studios.