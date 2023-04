Diventare abbracciatori di orsi professionisti diventa possibile: le assunzioni

Nasce una nuova categoria per la protezione degli animali selvatici: diventare abbracciatori di orsi professionisti è ora possibile.

A pochi giorni dal 30 marzo 2023, data selezionata dagli addetti al lavori come prima ufficiale scadenza per poter inoltrare le proprie candidature, è stata annunciata ufficialmente la nascita di una nuova categoria di protettori degli animali selvatici. La notizia, con cui è stata inaugurata nei giorni scorsi la professione di abbracciatori di orsi, è stata condivisa assieme a delle bellissime immagini che confermano come, tramite l’abbraccio di un piccolo orsetto nella neve, possa racchiudersi l’emblema del nuovo progetto di ricerca dedicato alla cura e alla salvaguardia della fauna selvatica.

Sul profilo Facebook del “New Mexico Department of Game and Fish” l’abbraccio di due volontari, ora trasformatosi in propositivi apprendisti, si è configurato come il simbolo di una nuova postazione di lavoro che ha l’obiettivo di proteggere e, letteralmente, coccolare gli animali selvatici.

Nell’avviso si comunica che l’incarico suddetto, per gli apprendisti che verranno selezionati una volta terminata la supervisione delle candidature inoltrate al Dipartimento del New Mexico, consisterà in un percorso di perfezionamento e addestramento sul campo per divenire ufficiali delegati alla conservazione dei confini dello Stato.

Oltre alle mansioni di routine da dover svolgere, come “escursioni in condizioni faticose“, o il trasferimento di alcuni esemplari, vi è anche la necessità di approfondire la conoscenza preventiva del sistema legislativo locale riguardante la ciaccia e la pesca. Eppure, sembra che: quel che avrebbe spinto molti giovani a tentare di superare la candidatura fino a oggi sarebbe stato, innanzitutto, il modo in cui l’annuncio è stato diramato sulle piattaforme social a partire dal 13 marzo scorso.

La didascalia recitava infatti la seguente frase: “si assumono abbracciatori di orsi professionisti“. Coloro che, sono già in possesso di una laurea triennale nel settore specifico, verranno selezionati come idonei al percorso, ma dovranno sottoporsi infine ad alcune prove fisiche e a un test da svolgere per iscritto. Seguiranno, in conclusione, altri più mirati accertamenti medici e psicologici, grazie a relativi colloqui con le personalità competenti.