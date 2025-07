Diventa volontario con la Croce Rossa: corso a Cossato

La Croce Rossa Italiana di Cossato ha avviato un programma per reclutare nuovi volontari. Questo progetto offre un’opportunità unica per coloro che desiderano impegnarsi nel settore del soccorso e della solidarietà.

Le presentazioni del corso sono programmate per il 28 luglio e l’8 settembre alle 20.30, presso via Giovanni Amendola 91. L’inizio del corso è previsto per il 19 settembre, con conclusione il 21 dello stesso mese. Durante questo corso, i partecipanti avranno l’occasione di apprendere le competenze necessarie per diventare volontari attivi nella Croce Rossa.

Per ulteriori informazioni o per procedere con l’iscrizione, è possibile contattare l’indirizzo email [email protected]. Inoltre, gli interessati possono seguire i canali ufficiali sui social media, tra cui l’account Instagram @crocerossacossato e @giovanicricossato, per rimanere aggiornati sulle attività e le opportunità di volontariato.