Diventa un eroe: fai donare il sangue al tuo animale!

Negli ultimi anni, la donazione di sangue animale ha guadagnato attenzione come prezioso gesto di solidarietà tra animali. A Pisa, il Servizio di Medicina Trasfusionale Veterinaria dell’Ospedale Didattico Veterinario “Mario Modenato” dell’Università di Pisa ha avviato una campagna per incoraggiare i proprietari di cani e gatti a far donare il sangue dai loro animali.

Il servizio offre un check-up gratuito necessario per valutare la salute dell’animale e determinarne l’idoneità come donatore. Il controllo prevede una visita clinica, esami di sangue, urine e feci, test per le principali malattie infettive come Leishmania, filaria, e infezioni da zecche, oltre all’identificazione del gruppo sanguigno.

La procedura di donazione richiede dai 5 ai 10 minuti, e l’animale può tornare subito alle proprie attività. Durante il processo, il proprietario accompagna il proprio animale, mantenendolo in posizione, mentre, per i gatti, è prevista una lieve sedazione per alleviare lo stress. Ogni donatore riceve un libretto personale in cui sono registrate le donazioni effettuate.

La professoressa Veronica Marchetti, direttrice dell’ospedale, sottolinea che l’iniziativa si basa sul volontariato di coloro che, sensibili al benessere degli animali, offrono i loro cani e gatti in salute per sostenere altri animali in difficoltà. Le trasfusioni di sangue rappresentano una risorsa vitale in situazioni critiche, come operazioni chirurgiche, patologie gravi e avvelenamenti, contribuendo a salvare molte vite.