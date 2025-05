Diventa un Data Analyst: Guida Completa al Successo

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: Data Analyst



🏢 Azienda: Carglass® Italia



📍 Luogo: Milano

Offerta di Lavoro: Data Analyst – Carglass® Italia – Milano

Carglass® Italia ricerca un Data Analyst talentuoso per unirsi al nostro team a Milano. Se sei appassionato di analisi dei dati e desideri contribuire a progetti innovativi, questa è l’opportunità giusta per te! Ti offriamo un ambiente dinamico dove potrai utilizzare le tue competenze analitiche per influenzare le decisioni aziendali.

Requisiti principali:

Laurea in statistica, economia o settore affini.

Esperienza nella gestione e analisi dei dati.

Conoscenza di strumenti come Excel, SQL e software di visualizzazione dati.

Capacità di lavorare in team e comunicare efficacemente i risultati.

Non perdere l’opportunità di crescere professionalmente con Carglass® Italia! Scopri di più e candidati oggi stesso!