Diventa un Business Analyst di Successo: Guida Pratica

Titolo del lavoro: Business Analyst



Azienda: Business Changers



Luogo: Milano

Offerta di lavoro: Business Analyst presso Business Changers – Milano

Sei un appassionato di analisi dei dati e innovazione? Business Changers cerca un Business Analyst motivato per unirsi al nostro team a Milano. Cerchiamo candidati con almeno 2 anni di esperienza nel settore, competenze in analisi dei dati e ottima conoscenza di strumenti di reporting. Un titolo di studio in economia o ingegneria è preferito.

Unisciti a noi per trasformare le idee in soluzioni pratiche! Offriamo un ambiente dinamico e opportunità di crescita professionale. Scopri di più e invia il tuo CV per contribuire a cambiare il modo di fare business!