Diventa un Business Analyst di Successo: Guida Completa

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: Business Analyst



🏢 Azienda: Business Changers



📍 Luogo: Milano

Offerta di Lavoro: Business Analyst presso Business Changers – Milano

Sei un appassionato di analisi dei dati e vuoi contribuire al cambiamento aziendale? Business Changers è alla ricerca di un Business Analyst da inserire nel nostro team a Milano. I candidati ideali possiedono una laurea in economia o discipline affini e hanno esperienza nella raccolta e analisi di dati per ottimizzare processi aziendali. Competenze in strumenti di analisi come Excel e SQL sono un plus. Offriamo un ambiente stimolante e opportunità di crescita professionale. Scopri di più su come unirti a noi e fare la differenza!