Diventa Sustainability Manager: Guida per Ingegneri Ambientali

💼 Titolo del lavoro: Sustainability Manager – Ingegnere Chimico /Ambientale



🏢 Azienda: Risorse



📍 Luogo: Bassano del Grappa, Vicenza

Sei appassionato di sostenibilità e desideri fare la differenza? Risorse cerca un Sustainability Manager per guidare progetti innovativi nel settore chimico e ambientale. Il candidato ideale ha una laurea in Ingegneria Chimica o Ambientale ed esperienza nella gestione di iniziative green. Competenze richieste includono conoscenza delle normative ambientali, capacità di analisi dei dati e ottime doti comunicative. Unisciti a noi per contribuire a un futuro sostenibile! Scopri di più e invia la tua candidatura per diventare parte del nostro team!