Diventa Specialista in Sostenibilità: Opportunità e Competenze

Titolo del lavoro: SUSTAINABILITY SPECIALIST / SPECIALISTA AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ



Azienda: Tailor&Fox



Descrizione del lavoro: Tailor&Fox – your HR Business Partner – per azienda multinazionale con vari plant produttivi in Italia, per il potenziamento della propria struttura interna, ci ha incaricati di ricercare il seguente profilo professionale:SUSTAINABILITY SPECIALIST / SPECIALISTA AMBIENTE E SOSTENIBILITÀIl Sustainability Specialist lavorerà all’interno del team dedicato alla sostenibilità e riporterà direttamente al Sustainability Manager. L’obiettivo principale del ruolo è ridurre l’impatto ambientale dell’azienda, migliorare l’efficienza energetica e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità aziendale.Principali Responsabilità

Sviluppare e implementare strategie sostenibili per ridurre l’impatto ambientale delle operazioni aziendali.

Definire e monitorar gli obiettivi di sostenibilità, garantendo il rispetto delle normative ambientali.

Effettuare valutazioni di impatto ambientale per prodotti e processi aziendali.

Promuovere una cultura della sostenibilità e condurre sessioni di formazione e sensibilizzazione per il personale.

Redigere report di sostenibilità e documentazione ESG (Environmental, Social, Governance) per comunicare i risultati alle parti interessate.

Laurea in Chimica, Scienze Ambientali, Ingegneria Ambientale o ambito correlato.

Preferibilmente esperienza in ruoli simili o in consulenza ambientale, con conoscenze di normative ambientali.

Capacità di analizzare e interpretare dati ambientali e di sostenibilità.

Ottime doti di comunicazione e public speaking per relazionarsi con diverse funzioni aziendali e promuovere l’importanza delle pratiche sostenibili.

Ottima conoscenza della lingua inglese.

Sede di lavoro: Milano, con 1 gg di smart working a settimana



Luogo: Milano