Diventa Specialista in Sostenibilità: Carriera e Opportunità

💼 Titolo del lavoro: SUSTAINABILITY SPECIALIST / SPECIALISTA AMBIENTE E SOSTENIBILITÀ



🏢 Azienda: Tailor&Fox



📍 Luogo: Milano

Offerta di Lavoro: Sustainability Specialist presso Tailor&Fox – Milano

Sei appassionato di sostenibilità e ambiente? Unisciti a Tailor&Fox come Sustainability Specialist! Cerchiamo professionisti motivati che abbiano esperienza nella gestione di progetti ambientali e conoscenza delle normative ecologiche. I candidati ideali devono possedere una laurea in scienze ambientali o affini, competenze nelle analisi dei dati e abilità comunicative per lavorare in team interdisciplinari.

Offriamo un ambiente dinamico e innovativo, dove potrai contribuire attivamente alla strategia green della nostra azienda. Scopri di più e fai la differenza con noi!

Invia la tua candidatura oggi stesso!