Diventa Specialista in Google Cloud Platform: Guida Completa

💼 Titolo del lavoro: Specialista Google Cloud Platform



🏢 Azienda: Mondo Convenienza



📍 Luogo: Civitavecchia, Roma

Mondo Convenienza, leader nel settore dell’arredamento, cerca un Specialista Google Cloud Platform per potenziare la sua infrastruttura digitale. Cerchiamo un professionista con esperienza nella gestione di soluzioni cloud, competenze in DevOps e conoscenza approfondita di GCP. È richiesta anche familiarità con Kubernetes e servizi di networking.

Unisciti a noi per contribuire all’innovazione di un’azienda in forte crescita! Scopri di più sull’offerta e invia la tua candidatura per entrare a far parte del nostro team dinamico!