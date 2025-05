Diventa Specialista in Automazione Industriale: Ecco Come

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: Specialista Automazione Industriale



🏢 Azienda: Adecco



📍 Luogo: Soresina, Cremona

Sei un esperto in automazione industriale alla ricerca di nuove opportunità? Adecco cerca un Specialista Automazione Industriale per un’importante azienda a Soresina, Cremona. I requisiti principali includono una laurea in ingegneria, esperienza nell’implementazione di sistemi di automazione e conoscenza dei principali protocolli industriali. Offriamo un ambiente dinamico e la possibilità di crescere professionalmente. Scopri di più su questa entusiasmante opportunità e invia la tua candidatura!