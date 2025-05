Diventa Specialista Google Cloud Platform: Guida Completa

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!



💼 Titolo del lavoro: Specialista Google Cloud Platform



🏢 Azienda: Mondo Convenienza



📍 Luogo: Civitavecchia, Roma

Offerta di Lavoro: Specialista Google Cloud Platform – Mondo Convenienza, Civitavecchia (Roma)

Sei un professionista del cloud? Mondo Convenienza è alla ricerca di uno Specialista Google Cloud Platform per rinforzare il nostro team a Civitavecchia, Roma. In questo ruolo, ti occuperai di progettare e gestire soluzioni cloud innovative, collaborando con diversi reparti per ottimizzare le performance aziendali.

Requisiti principali:

Esperienza comprovata con Google Cloud Platform (GCP)

Competenze in architettura cloud e gestione di progetti

Capacità di analisi dei dati e risoluzione di problemi

Ottima conoscenza della lingua inglese

Unisciti a noi per contribuire alla digitalizzazione di Mondo Convenienza e far parte di un ambiente stimolante e dinamico. Scopri di più e candidati ora!