Diventa SOC Analyst Senior: Guida alla Carriera e Competenze

💼 Titolo del lavoro: SOC Analyst Senior



🏢 Azienda: ITDM



📍 Luogo: Roma

Offerta di Lavoro: SOC Analyst Senior presso ITDM – Roma

Sei un esperto in sicurezza informatica? ITDM, leader nel settore IT, cerca un SOC Analyst Senior da inserire nel proprio team a Roma. Sei il candidato ideale se possiedi almeno 5 anni di esperienza nella gestione delle minacce informatiche, conoscenza approfondita di SIEM e capacità di analisi dei log. Competenze in linguaggi di scripting e certificazioni come CISSP o CISM sono un plus.

Unisciti a noi per affrontare le sfide della cybersicurezza in un ambiente innovativo e dinamico. Scopri di più sull’opportunità di far parte di un team all’avanguardia e contribuire alla protezione dei nostri clienti.

Candidati ora e costruisci il tuo futuro con ITDM!