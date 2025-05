Diventa SOC Analyst: Guida Completa e Opportunità

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: SOC Analyst



Azienda: Webgenesys S.p.A.



Descrizione del lavoro: Webgenesys S.p.A. è un Digital Enabler attivo sul mercato nazionale nei principali ambiti dei settori ICT, digital innovation e cloud transformation. Grazie ad un’ampia gamma di competenze certificate e trasversali, l’azienda si occupa di fornire soluzioni innovative per la digitalizzazione di flussi e processi, sia per il mercato privato che della Pubblica Amministrazione.Nata in Calabria nel 2009, oggi Webgenesys conta nove sedi in Italia da nord a sud e circa duecento dipendenti. L’azienda, oltre ad aver consolidato importanti partnership commerciali, ha stretto negli anni prestigiose partnership tecnologiche, che prevedono un costante aggiornamento delle risorse professionali nell’ottica della formazione continua del capitale umano.Per le nostre sedi di Catanzaro e Rende, siamo alla ricerca di laureat* e neolaureat* in Cyber Security, Ingegneria Informatica o delle Telecomunicazioni (o con esperienza equivalente di almeno 5 anni) per la posizione di Analista SOC (Senior & Junior).

Laurea in Cyber Security, Ingegneria Informatica o delle Telecomunicazioni (o esperienza equivalente di almeno 5 anni in ambito cyber security);

Esperienza di 2 anni nell’ambito di Security Operation Center e contesti di servizi di Cyber Security (Security Monitoring, Detection e Response, Incident Handling, Malware Analysis, Threat Intellingence, VA-PT, ecc..);

Esperienza di 2 anni nell’analisi e gestione delle vulnerabilità;

Ottima conoscenza di TCP/IP e delle architetture di networking (router, switch, firewall);

Conoscenza e capacità di amministrazione di sistemi Windows e Linux;

Conoscenza delle tecniche di Sicurezza delle reti;

Capacità di troubleshooting, diagnostica e risoluzione;

Monitoraggio di sistemi e padronanza software di monitoraggio;

Conoscenza dei sistemi anti-intrusione e di sicurezza perimetrale;

Comprovata conoscenza delle metodologie di Rilevazione e Risposta agli incident;

Conoscenza dei framework di sicurezza e processi di Incident Response;

Conoscenza delle tecniche di analisi e classificazione degli Incidenti di Sicurezza Cyber o Physical.

Altre competenze

Passione per la tecnologia e la cybersecurity;

Ottime capacità di problem solving;

Ottime doti di comunicazione e relazione, sia parlata e sia scritta;

Buone doti organizzative e di rispetto delle deadline;

Buona padronanza della lingua Inglese, sia parlata che scritta;

Disponibilità alla turnazione H24.

Completano il profilo

Conoscenza degli standard di Cybersecurity (ISO/IEC, ISA, NIST, NERC);

Certificazioni in ambito networking o cybersecurity;

Conoscenza di sistemi EDR con particolare focalizzazione su soluzioni Fortinet, TrendMicro, BitDefender, o Cynet;

Conoscenza di soluzioni SOAR;

Capacità di coding/scripting;

Conoscenza di tecniche di VA e best practices di Incident Response;

Certificazioni inerenti all’area Cyber Security quali CEH, EC-Council CSA, CTIA, EC-Council ECIH, CompTIA Security+, COMPTIA CySA+, GIAC GCIH (Incident Handler), GIAC GCFA (Certified Forensics Analyst).Sedi di lavoro:

Catanzaro

Rende

Perché scegliere Webgenesys:

Entra in una società attenta al benessere delle persone ed impegnata nel miglioramento dell’ambiente di lavoro: Certificazione Etica SA8000®:2014 e UNI PdR 125:2022;

Insieme alle aziende Net Service, N&C, Fides e Reevo, Webgenesys è tra i soci fondatori di Italit, rete di imprese 100% italiane, certificate ISO9001 e ISO27001;

Consolida le tue competenze all’interno di una realtà stimolante, aperta al confronto e fortemente orientata all’innovazione tecnologica;

Formazione professionale e certificazioni;

Welfare aziendale.

Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai sensi della legge (L.903/77 e D.Lgs n. 98/2006, art 27). L’interessato è invitato a inviare la propria candidatura rilasciando specifico consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della nuova normativa europea sulla Privacy, conforme agli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento (UE), 27 aprile 2016, n. 2016/679).



Luogo: Catanzaro