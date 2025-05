Diventa SOC Analyst: Guida al Successo nella Cybersecurity

Titolo del lavoro: SOC Analyst

Azienda: Webgenesys S.p.A.

Luogo: Catanzaro

Introduzione Professionale: SOC Analyst presso Webgenesys S.p.A.

Siamo alla ricerca di un SOC Analyst altamente qualificato da integrare nel nostro team presso Webgenesys S.p.A. a Catanzaro. In questo ruolo cruciale, il candidato sarà responsabile della sorveglianza e della gestione della sicurezza informatica, analizzando eventi e allerta in tempo reale per garantire la protezione delle infrastrutture aziendali. Questa posizione offre l’opportunità di lavorare a stretto contatto con una squadra di esperti e di contribuire attivamente alla definizione e all’implementazione di strategie di sicurezza innovative, migliorando le competenze professionali in un ambiente stimolante e dinamico. Se hai passione per la cybersecurity e desideri crescere in un contesto tecnologico all’avanguardia, questa è l’occasione che fa per te.