Diventa SEO Specialist a Milano: Formazione in Copywriting e Google Ads!

Da StraNotizie
Titolo lavoro: CORSO DI SEO SPECIALIST, COPYWRITING PERSUASIVO E GOOGLE ADS

Azienda: Lavorint

Descrizione lavoro:
La posizione prevede l’apprendimento delle tecniche fondamentali e avanzate di SEO, finalizzate a migliorare la visibilità online e il ranking dei siti. È richiesta una buona conoscenza dei principi di copywriting e marketing digitale, con la possibilità di sviluppare competenze pratiche nel settore. I vantaggi includono la formazione su metodologie aggiornate e l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e stimolante. La domanda di partecipazione può essere inoltrata tramite il link fornito.

Località: Milano

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:18:48 GMT

