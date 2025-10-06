Diventa SEO Specialist a Milano: Formazione in Copywriting e Google Ads!

Titolo lavoro: CORSO DI SEO SPECIALIST, COPYWRITING PERSUASIVO E GOOGLE ADS



Azienda: Lavorint



Descrizione lavoro:

La posizione prevede l’apprendimento delle tecniche fondamentali e avanzate di SEO, finalizzate a migliorare la visibilità online e il ranking dei siti. È richiesta una buona conoscenza dei principi di copywriting e marketing digitale, con la possibilità di sviluppare competenze pratiche nel settore. I vantaggi includono la formazione su metodologie aggiornate e l’opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e stimolante. La domanda di partecipazione può essere inoltrata tramite il link fornito.



Località: Milano



Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:18:48 GMT

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!