Diventa Senior Data Engineer: Databricks e Fabric

💼 Titolo del lavoro: SENIOR DATA ENGINEER (Databricks & Fabric)



🏢 Azienda: Beta 80 Group



📍 Luogo: Milano

Sei un esperto Data Engineer con una passione per le tecnologie avanzate? Beta 80 Group è alla ricerca di un Senior Data Engineer da inserire nel nostro team a Milano. In questo ruolo, lavorerai con strumenti all’avanguardia come Databricks e Microsoft Fabric per progettare e ottimizzare soluzioni data-driven.

Requisiti principali:

Almeno 5 anni di esperienza in Data Engineering.

Competenza in Databricks e Microsoft Fabric.

Eccellenti capacità di programmazione in Python e SQL.

Esperienza con sistemi di gestione dati e architetture cloud.

Unisciti a noi e contribuisci a progetti innovativi in un ambiente di lavoro stimolante! Candidati ora per scoprire di più sulla tua prossima avventura professionale con Beta 80 Group!