Diventa RAMS Engineer in Italia: Candidati Ora!

RAMS Engineer – Italia

Teoresi S.p.A., un leader nel settore con oltre 35 anni di esperienza e un team di oltre 1200 professionisti in 6 paesi (Italia, Stati Uniti, Germania, Svizzera), è in cerca di un RAMS Engineer per ampliare il proprio staff. Con 3 acquisizioni avvenute nell’ultimo anno, Teoresi si distingue per la sua capacità di adattarsi e innovare.

Requisiti principali:

Laurea in Ingegneria, preferibilmente indirizzo elettronico o informatico

Esperienza pregressa nel campo RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety)

Competenza in analisi dei rischi e metodologie di testing

Buona conoscenza della lingua inglese

Capacità di lavoro in team e di problem solving

Vantaggi del ruolo:

Opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e internazionale

Possibilità di crescita professionale continua in un’azienda in espansione

Accesso a progetti innovativi e tecnologia all’avanguardia

Crescita in un contesto in cui ogni dipendente è considerato un partner strategico

Unisciti a Teoresi S.p.A. e contribuisci a costruire soluzioni integrate, diventando parte di una realtà in continua evoluzione nel settore ingegneristico.