Diventa Personal Trainer nel nostro Centro Fitness e Piscina

Titolo lavoro: PERSONAL TRAINER CENTRO FITNESS E PISCINA

Azienda: SHOW PERSONAL TRAINING CLUB SPA

Descrizione lavoro:
Il/La Personal Trainer si occupa della salute e del benessere delle persone, elaborando protocolli di allenamento personalizzati. Le responsabilità includono l’implementazione di programmi di fitness, la motivazione dei clienti e la promozione della cultura aziendale. È richiesta una formazione specifica nel settore del fitness, oltre a capacità comunicative e relazionali. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro collaborativo, orientato alla valorizzazione della community.

Località: Veneto

Data pubblicazione: Fri, 08 Aug 2025 22:28:07 GMT

