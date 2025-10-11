Diventa Personal Trainer nel nostro Centro Fitness e Piscina a [Località] – Cresci con noi!

Titolo lavoro: PERSONAL TRAINER CENTRO FITNESS E PISCINA



Azienda: SHOW PERSONAL TRAINING CLUB SPA



Descrizione lavoro:

Il/La Personal Trainer si occupa della salute e del benessere delle persone, elaborando protocolli di allenamento personalizzati. Le responsabilità includono l’implementazione di programmi di fitness, la motivazione dei clienti e la promozione della cultura aziendale. È richiesta una formazione specifica nel settore del fitness, oltre a capacità comunicative e relazionali. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro collaborativo, orientato alla valorizzazione della community.



Località: Veneto



Data pubblicazione: Fri, 08 Aug 2025 22:28:07 GMT

