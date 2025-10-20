16 C
Lavoro

Diventa Personal Trainer a Milano con Flessibilità Oraria e Crescita Professionale

Titolo lavoro: PERSONAL TRAINER

Azienda: Humangest

Descrizione lavoro:
L’azienda cerca un/una personal trainer che avrà il compito di seguire e accompagnare i clienti all’interno del centro fitness, creando programmi di allenamento personalizzati. È richiesta un’esperienza pregressa nel ruolo di personal trainer o come istruttore di sala, oltre a un Diploma ISEF o una Laurea in Scienze Motorie. Tra i vantaggi offerti, vi è l’opportunità di lavorare in un ambiente stimolante e la possibilità di sviluppare ulteriormente le proprie competenze professionali.

Località: Mosciano Sant’Angelo, Teramo

Data pubblicazione: Sat, 11 Oct 2025 07:29:52 GMT

