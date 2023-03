Diventa padre a 90 anni: dopo ben 36 anni di attesa

Dopo un attesa durata 36 anni diventa padre alla bellezza di 90 anni: la tartaruga può finalmente coronare il suo sogno – VIDEO.

Non si è mai troppo vecchi per iniziare una nuova avventura. Lo staff dello zoo statunitense di Houston, Texas, Stati Uniti, è rimasto sorpreso quando ha scoperto che delle loro tartarughe stavano deponendo le uova. Sono rimasti a bocca aperta perché il compagno della tartaruga è un raro esemplare di 90 anni e adesso è diventato padre di tre piccoli.

Raro esemplare di tartaruga diventa padre a 90 anni: una nuova avventura ha inizio – VIDEO

La tartaruga di nome Mr. Pickles e sua “moglie” hanno dato il benvenuto a tre cuccioli che sono stati chiamati: Dill, Gherkin e Jalapeno. I piccoli sono stati una sorpresa soprattutto per il personale. Mr. Pickles è uno dei residenti più anziani dello zoo e fa parte di una specie in via di estinzione originarie del Madagascar, poiché minacciata dal commercio illegale di animali domestici e perché depongono pochissime uova alla volta. La nascita del tre piccole tartarughe è stato quindi un grande evento.

Mr. Pickles si trova allo zoo da 36 anni ed è stato con la sua compagna dal suo arrivo nel 1996. La tartaruga fa anche parte del piano di sopravvivenza per le specie dell’Associazione di Zoo e Acquari. Secondo quanto riferito dallo zoo, uno dei custodi di è passato di lì mentre la signora Pickles stava deponendo le uova all’ora di chiusura. Il team ha poi collocato le uova nella Casa dei Rettili e degli Anfibi per prendersi cura di loro in modo adeguato. Quando avranno maggiore stabilità, potranno presentare i piccoli ai genitori per poter creare dei legami.

“Il terreno di Houston non è ospitale per le tartarughe native del Madagascar ed è improbabile che le uova si sarebbero schiuse da sole se il custode non si fosse trovato nel posto giusto al momento giusto“, ha dichiarato lo zoo in un post pubblicato su Facebook. La struttura di Houston, felicissima per il lieto evento, ha pubblicato foto e video dei piccoli di tartaruga nella sua pagina Facebook.