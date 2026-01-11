3.3 C
Roma
domenica – 11 Gennaio 2026
Lavoro

Diventa insegnante di Economia Aziendale a Milano con ottime prospettive di carriera

Da stranotizie
Immagine del sito StraNotizie.it

Posizione lavorativa: Insegnante di Economia Aziendale

Azienda: UniProf

Descrizione lavoro: a Roma a studenti liceali e universitari. Compiti Come insegnante, avrai le seguenti responsabilità Insegnare una o più…’insegnamento; Competenze informatiche di base (Microsoft Office, Teams, Google). Vantaggi I guadagni dell’insegnante

Località: Roma

Data pubblicazione: Wed, 07 Jan 2026 23:08:56 GMT


Candidati Ora!

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Aggiornamenti in diretta: notizie dell’11 gennaio 2026
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.