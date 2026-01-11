Diventa insegnante di Economia Aziendale a Milano con ottime prospettive di carriera

Posizione lavorativa: Insegnante di Economia Aziendale
Azienda: UniProf
Descrizione lavoro: a Roma a studenti liceali e universitari. Compiti Come insegnante, avrai le seguenti responsabilità Insegnare una o più…’insegnamento; Competenze informatiche di base (Microsoft Office, Teams, Google). Vantaggi I guadagni dell’insegnante
Località: Roma
Data pubblicazione: Wed, 07 Jan 2026 23:08:56 GMT
Candidati Ora!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!